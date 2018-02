Viser ikkje ansiktet sitt

I samtalane på Omegle og på Skype viser ikkje tiltalte ansiktet sitt. Han nektar for dei tiltalepunkta som seier at han skal ha masturbert for jentene. – Eg kunne ikkje vise meg fram slik. Då ville dei avslørt at eg var eldre enn eg sa, seier tiltalte.