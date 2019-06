Visepolitimester fra Vest til Øst

Visepolitimester i Vest politidistrikt, Ida Melbo Øystese, går midlertidig inn som visepolitimester i Øst politidistrikt ut året, skriver politiet i en pressemelding. Olav Valland, leder for Geografisk driftsenhet Bergen, Sotra, Askøy og Øygarden, tar over for Øystese.