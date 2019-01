Vinterkaos på Vestlandet: Snøfall rammar flypassasjerar og sender bilar i grøfta

Lorentzen innrømmer motivasjonssvikt etter gullrusen

COLLALBO/OSLO (NRK): Etter å ha vunne gull i både OL og VM i skøytesprinten, så har det berre blitt ein tur heilt øvst på pallen for Håvard Holmefjord Lorentzen i år. No innrømmer han at fjorårets suksess har gått ut over motivasjonen.