Vinterferietrafikken akkurat nå

Trafikken flyter greit mot Bergen. Haukelifjell er stengt. Hardangervidda er stengt for biler under 7,5 tonn, kolonne for dem over 7,5. På Aurland-Hol og over Hemsedalsfjellet kan kolonne bli innført på kort varsel. Vikafjellet og Filefjell er åpne.