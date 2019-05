Etter en lang, varm og solfylt smak av sommer siste tiden, kom Sør-Norge og spesielt kysten fra Trøndelag til Rogaland brutalt ned på jorden igjen fredag.

Snø og temperaturer rundt frysepunktet førte til utfordrende kjøreforhold for mange på morgenen.

SNØDEKT: Slik så det ut i hagen på Reikerås i Lindås, nord for Bergen. Foto: Mariann Reikerås / NRK

Politiet måtte skifte dekk

Væromslaget førte også til litt ekstraarbeid for politiet i Bergen fredag morgen.

– Her måtte vi hive oss rundt og skifte dekk på en del politibiler på morgenkvisten. Vi må jo sørge for at vi har gode dekk på bilene vi også. Heldigvis hadde vi ikke rukket å skifte til sommerdekk på alle bilene, så vi slapp å skifte på alle, sier operasjonsleder Stine Mjelde ved Vest politidistrikt.

SURT: Det blåste godt og snødde også i Bergen sentrum fredag morgen. Her fra Lars Hilles gate på Nygård. Meteorologisk institutt i bakgrunnen. Foto: Dag Harald Kvammen Andersen / NRK

Tidlig på morgenen gikk Vegvesenet ut med en advarsel om vanskelige kjøreforhold på grunn av kaldt vær og snø.

DEKKET AV SNØ: Disse epleblomstene i Fana i Bergen fikk et uventet møte med vinteren. Foto: Svein Haaland / NRK

– Ja, det er bare å kjøre forsiktig, istemmer meteorolog Rafael Escobar Løvdahl ved Meteorologisk institutt.

Skyldes rester av polart lavtrykk

VENTER MER SNØ: Meteorolog Rafael Escobar Løvdahl kan ikke love bedring før lørdag. Foto: Hanneke Luijting

Årsaken til vinterværet er restene av et polart lavtrykk i Norskehavet tidligere denne uken, som har trukket med seg kald luft fra Svalbard-området nedover til fastlandet.

– Hele Norge er nå innlemmet i arktisk luft. Trøndelag og Møre og Romsdal har fått det meste, men fra natten har det vært merkbart også på kysten sør for Stad, med snø helt ned til Rogaland, sier Løvdal.

– Dette er typisk vårvær. At det svinger så voldsomt, er helt vanlig for denne årstiden, sier Løvdahl.

Selv om temperaturene stiger litt utover formiddagen de fleste steder, er det ikke slutt på snøen.

– Snø- og sluddbygene vil fortsette gjennom hele dagen. Solen kan varme litt hvis det blir opphold, men det kan fortsatt komme snø, selv om temperaturen kommer opp i 7-8 grader, sier meteorologen.

VINTERKULDE: Dette var de kaldeste stedene i Norge natt til fredag 3. mai. Foto: Meteorologisk institutt

Kaldt til midten av neste uke

Lørdag er det ventet færre byger og dermed mindre nedbør, med nordavind og lengre perioder med oppholdsvær.

Likevel, det blir en stundt til vi får sommervarme igjen.

– Kulden vi har i dag er forbigående, men vi kommer ikke tilbake der hvor vi var på en stund. Det vil holde seg kaldt til midten av neste uke, sier Løvdahl.

KOLLIDERTE: Ved Straumen i Skodje kolliderte en bossbil og en personbil på glatten fredag morgen. Det er ikke meldt om store personskader. Foto: Malin Kjellstadli Korsnes / NRK

Vogntog slet på glatten

I Trøndelag har snøen skapt problemer for trafikken flere steder, blant annet i Orkdal.

– I Skjenalddalen har mange vogntog hatt problemer med å komme opp bakkene til Gangåsvatnet, sier operasjonsleder Ebbe Kimo ved Trøndelag politidistrikt.

Det har også vært et trafikkuhell på E39 på Vinjeøra.

– En personbil og et større kjøretøy har kollidert i en glatt sving. Det skal ikke være personskade, sier Kimo.

Flere trafikkuhell i Møre og Romsdal

Flere steder i Møre og Romsdal er det vanskelige kjøreforhold på grunn av helt eller delvis snødekke på veiene og det er meldt om flere trafikkulykker og uhell.

Det har vært flere biler som har kjørt i grøfta og påkjørsler bakfra.



Det er ikke meldt om noen alvorlige personskader, men flere steder er det trafikale problemer.

KLAR FOR KONFIRMASJON: Therese Beyer Tomren i Ålesund skal ha konfirmasjon lørdag og hadde planer om å ta kaffen på hagen. – I dag tidlig våkna vi til en hvitt eventyr-sjokk og jeg fikk snap fra konfirmanten der det stod: Fy flate! Foto: Therese Beyer Tomren

– Folk har kjørt etter forholdene

Ved 9.30-tiden hadde politiet i Vest kun hørt om én mindre alvorlig hendelse i trafikken relatert til glatt vei og nullføre.

– Foreløpig ser det ut til å ha gått bra, heldigvis. Jeg tenkte i morges at det kunne bli en del trafikkulykker, men det ser ut til at folk er flinke til å kjøre etter forholdene, sier operasjonsleder Stine Mjelde.

Vegtrafikksentralen i Hordaland opplyser at det nå er bra kjøreforhold de fleste steder i fylket.

– Asfalten er såpass varm nå at snøen ikke legger seg, sier operatør Morten Hansen.

Alle fjellovergangene er også åpne, og det rapporteres om bar og våt veibane i fjellet. Hansen advarer likevel mot fare for is på utsatte steder.