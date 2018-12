Vind rev ned stillas i Åsane

Vinden har revet ned et stillas i Øvre Ervik i Åsane. Stillaset skal ha truffet et hus, men ingen personer er skadet. Det er også meldt om at en lagringshall i plast er tatt av vinden. Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel på gult nivå om kraftige vindkast i Hordaland og Rogaland.