Vind førte til ferjekrasj

To ferjer blei skadde i ein samanstøyt i Askvoll, melder Firda. Fjord1 opplyser til avisa at den eine ferja blåste inn i den andre då begge låg til kai. Ferja MF «Davik» har fått skadar som gjer at ho ikkje kan gå i rute. Ferjesambandet Askvoll-Værlandet går no med passasjerbåt på grunn av dette.