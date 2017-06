Ville utsetja valet om Bybane-trasé

Valet av dei tre deltraseane for Bybanen til Fyllingsdalen skal avgjerast samla av bystyret i kveld. Raudt varsla tidleg at dei ville utsetja saka. Torstein Dahle viste til at konsulentfirmaet Cowi seinast måndag kom med innspel som sådde tvil om rasvurderingane i Fløen mellom Nonneseter og Kronstad. – At denne type informasjon kjem så kort tid før avgjerda skal takast, tyder på at saka ikkje er moden for avgjerd. Utsettingsforslaget fall med Raudt sine to stemmer.