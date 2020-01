Ville anmelde drapstiltalt bare timer før drapet

Den tiltalte 22-åringen har allerede erkjent straffskyld for drapet på sin fetter, Said Bassam Chataya (28). Drapet skjedde under et masseslagsmål ved Circle K-stasjonen på Danmarks plass i Bergen i februar i fjor.

Den tiltalte hevder at han ikke husker selve drapshandlingen. Overvåkningsvideo som politiet har sikret, viser at den tiltalte knivstakk Chataya ni ganger på 13 sekunder.

Onsdag forklarte flere sentrale vitner seg i retten. Mange av dem var involvert i krangelen som skal ha ledet til masseslagsmålet og knivstikkingen utenfor bensinstasjonen.

– Ble voldelig når han drakk

I tillegg til drapet er 22-åringen tiltalt for vold mot sin tidligere samboer og trusler mot tre andre personer. I retten har han erkjent straffskyld for noen av truslene, men ikke for mishandling av sin tidligere samboer.

Hans tidligere samboer ga i dag forklaring i retten. Den tiltalte var ikke i rettssalen under hennes forklaring.

– Han ble voldelig når han drakk. Han har slengt meg rundt, holdt meg nede og skallet meg ned, sa hun.

Hun skal ha dratt på politihuset og ringt politiet dagen drapet skjedde. Dette var for å forsøke å anmelderen tiltalte for trusler mot henne.

BISTANDSADVOKAT: Beate Hamre er bistandsadvokaten til den tiltaltes tidligere samboer. Foto: Anders Fehn / NRK

Var i avhør da drapet skjedde

Selv satt tiltaltes tidligere samboer i avhør hos politiet da masseslagsmålet og knivstikkingen pågikk. Hun forklarte at hun ikke fikk vite om dødsfallet før dagen etter.

– Det var uventet, men jeg visste at han var i stand til å gjøre det.

Etter drapet skal hun ha fått flere trusler.

– Det var mange som mente at dette hadde skjedd på grunn av meg.

Etter hendelsen har hun fått påvist posttraumatisk stresslidelse. Hun fortalte blant annet at hun har mareritt om at den tiltalte dukker opp for å drepe henne.

Ekssamboerens bistandsadvokat, Beate Hamre, sier hun har hatt det vanskelig og er sterkt preget av truslene.

– Hun lever fortsatt med en frykt, sier hun.

Torsdag skal hennes psykolog forklare seg for retten.

DREPT: Said Bassam Chataya ble knivstukket av fetteren sin utenfor Circle K i Solheimsviken i Bergen. Drapet fant sted i februar i fjor. Foto: Widescreen / NRK

– Said skulle aldri ha truffet oss den dagen

Den ene av de to kompisene som dro til Circle K med avdøde på drapskvelden vitnet om hendelsen onsdag.

– Said hadde ingenting med krangelen å gjøre. Han skulle aldri ha truffet oss den dagen.

Den andre av de to kompisene til avdøde, som hadde en relasjon til tiltaltes tidligere samboer, vitnet også i dag.

Vedkommende fortalte at forholdet mellom de to fetterne ikke var bra i perioden drapet skjedde. I månedene før drapet skal de ved flere anledninger ha havnet i slåsskamper.

– Det var alltid konflikt da Said og tiltalte møttes.

Tiltaltes forsvarer, Jørgen Riple, mener at vitneforklaringene ikke underbygger de fornærmedes forklaringer.

– Her er det ord mot ord. Dette blir en ren troverdighetsvurdering for retten, sier han.

ANTATT DRAPSVÅPEN: Politiets kriminaletterforskere mener dette er kniven som ble brukt til å drepe Chataya. Foto: Vest politidistrikt

Også en kvinne som tidligere har hatt en relasjon med tiltalte forklarte seg i retten i dag. Hun var venninne med avdøde og skal ha vært hos ham natten før han ble drept.

– Han har tidligere sagt at han skulle drepe både meg og Said dersom jeg var med ham, sa hun.

Barnemor har ikke fortalt sønn om drapet

Said Bassam Chataya etterlot seg to sønner på fire og fem år. Kjæresten hans på drapstidspunktet, som også er mor til et av barna, var også et av vitnene onsdag.

Barnemoren har ennå ikke fortalt sin nå fire år gamle sønn om selve hendelsen. Dette planlegger hun å gjøre innen han begynner på barneskolen. Dette for at han ikke skal få høre det av andre.

– Det er vanskelig å vite at jeg en dag må fortelle min sønn at faren hans har blitt drept av fetteren sin.