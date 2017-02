Vil utrydde livsfarlig sykdom

– Vi hadde ikke godtatt dette for noen andre pasientgrupper, sier stortingsrepresentant Kjersti Toppe (Sp).

Pasientgruppen hun tenker på, er rusavhengige. Det er stort sett de som får hepatitt C, oftest ved at smitte overføres via blod på brukte sprøyter.

Toppe har foreslått å lage en handlingsplan for å bekjempe hepatitt C. Målsettingen, som Folkehelseinstituttet også har fremmet, er ingen flere dødsfall eller smittetilfeller innen 2025.

– Det er fullt mulig å få til, sier Toppe.

Hepatitt C er en virussykdom som hos 70-80% av de smittede kan få et kronisk forløp der en del utvikler levercirrhose og leverkreft.

Verdens helseorganisasjon regner med at ca. tre prosent av verdens befolkning er smittet av hepatitt C, og at ca. 130-170 millioner mennesker lever med en kronisk infeksjon. Anslagsvis dør det 350.000 personer årlig som følge av hepatitt C-relatert leversykdom.

I Norge tror man at rundt 25.000 er smittet.

Vanligvis smitter hepatitt C via brukte sprøytespisser ved sprøytedeling og stikkuhell. I motsetning til andre hepatittsykdommer rammer C derfor stort sett rusavhengige. Kilde: Folkehelseinstituttet

– Skummel sykdom

På Stortinget i dag blir forslaget trolig stemt ned. Regjeringspartiene, med støtte fra Venstre og KrF, stemte imot forslaget i helse- og omsorgskomiteen.

– Vi kan ikke ha handlingsplaner for hver eneste diagnose. Da blir det veldig mange handlingsplaner, sier komiteleder Kari Kjønaas Kjos (Frp).

På Strax-huset i Bergen er det mange innom som enten har eller har hatt sykdommen.

– Det er en skummel sykdom, for det er ikke alltid lett å oppdage at du har den, sier sykepleier Thomas Baumann.

SER MANGE SYKE: Hjelpepleier Cecilie Wilde og sykepleier Thomas Baumann ser gjerne at det settes inn en ekstra innsats mot hepatitt C. Foto: CHRISTIAN LURA / NRK

– Mange av våre brukere merker ikke like godt til symptomer som oss andre, siden de har et rusproblem, legger hjelpepleier Cecilie Wilde til.

De ser gjerne at det lages en plan for å bekjempe sykdommen. Verdens helseorganisasjon har pekt på hepatittsykdommer som et av verdens største helseproblem.

– Men da må det følge penger med, sier Wilde.

Må være rusfri

Geir har vært heroinavhengig hele sitt voksne liv.

– Jeg har vært heldig og unngått hepatitt. Men jeg fikk nettopp blod på meg av en kompis. Da spurte jeg med en gang: «Har du noe?» Heldigvis har sårene mine grodd. Hadde jeg hatt åpne sår, ville jeg fått det, sier han.

Jeg får ikke behandling før jeg har klart å være rusfri i et halvt år. Det har jeg ikke klart. Gard, rusmisbruker

Gard er nylig diagnostisert med hepatitt C.

– Jeg får ikke behandling før jeg har klart å være rusfri i et halvt år. Det har jeg ikke klart, sier han.

– Det er dessverre sånn for mange av dem som går her. Å gå i behandling krever fast oppmøte, men mange av våre brukere klarer ikke det, av ulike grunner, sier Baumann.

– Jeg vet mange får medisinen i fengselet. Det er en god ordning, synes Geir.

FOR VAG: Kjersti Toppe mener regjeringen ikke gjør nok for å utrydde hepatitt C i Norge. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Kjersti Toppe mener at regjeringens vedtatte strategi mot hepatittsykdommer er altfor vag.

Folkehelseinstituttets anbefalte mål om at ingen skal dø av hepatitt C etter 2025, er for eksempel ikke med i planen.

– Dette er en utsatt gruppe, og vi burde gjort mer for dem. Jeg håper fortsatt at planen vår får flertall, sier Toppe.