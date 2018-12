Ideen kom da Johannesens far kjøpte TV og bare noen uker senere oppdaget at samme produktet var billigere et annet sted.

Butikken hadde prisgaranti. Dermed kunne Johannesens far få mellomlegget tilbake.

– Jeg ville automatisere prosessen med å få penger tilbake og lage noe som mange kunne bruke, sier Johannesen, som for noen uker siden lanserte appen «Tjommi».

Appen tar vare på kvitteringen din og varsler deg dersom varen faller i pris. Den kan også overføre penger til kontoen din dersom du er villig til å gi fra deg deler av fortjenesten.

Her skiller appen seg fra konkurrerende tjenester, som for eksempel «Prisjakt», ifølge oppfinneren.

UKJENT: Robert Hansen er ikke klar over at han kan få pengene tilbake dersom varen settes ned i pris flere uker etter at han har handlet. Foto: Stian Sørum Røkenes / NRK

– Bra med alt som sparer penger

I Bergen er Robert Hansen ute for å handle i butikkene Power og Elkjøp. Han kjenner ikke til ordningen med prisgaranti, som altså varer mange uker etter at han har handlet.

– Det ante jeg ikke. Jeg har fått avslag fordi det var billigere på andre butikker, men det har aldri vært tilbakevirkende, sier Hansen som tror en app kunne hjulpet ham i jungelen av prisgarantier.

Prisgarantier Ekspandér faktaboks Prisgaranti betyr at butikken matcher den laveste prisen i markedet. De ulike kjedene har prisgaranti som varer i alt fra en til åtte uker: Komplett: 60 dager

Elkjøp: 50 dager

Power: 30 dager

XXL: 30 dager

G-Sport:30 dager

OBS Bygg: 14 dager

Byggmax: 7 dager Les mer hos Forbrukertilsynet som anbefaler å bruke uavhengige verktøy på nettet til å sammenligne priser, ikke butikkenes egne verktøy.

Jo Gjedrem i Forbrukertilsynet ønsker appen velkommen, med forbehold om at den virker.

– Alle digitale hjelpemidler som hjelper forbrukerne med å spare penger, er positive, sier Gjedrem.

Han tror det er få norske kunder som benytter seg av ordningen med prisgaranti. Undersøkelser gjort i andre land viser dette.

– Du går ikke og leter etter prisen på varen du allerede har kjøpt. De fleste er da fornøyde og tenker på andre ting, sier Gjedrem som forklarer at prisløftene først og fremst er markedsføring fra butikkenes side.

BRA MED OPPMERKSOMHET: Jo Gjedrem i Forbrukertilsynet mener flere må benytte seg av ordningen med prisgarantier. Foto: Kimm Saatvedt

– Et rotterace mot bunnen

– Slike løsninger er bra for kundene, men ikke for butikkene, sier markedsekspert og professor Tor W. Andreassen ved Norges Handelshøyskole om appen.

Butikkene bruker pris for å tiltrekke seg kundene, og nå frykter Andreassen at de ender med å senke prisene for mye.

– Når all prisinformasjon blir tilgjengelig, får du et rotterace mot bunnen. Fortjenesten forsvinner, da forsvinner også butikkene.

– Det er 370.000 som jobber i denne bransjen. Jeg synes synd på dem. Det er tøft å drive butikk i dag, mener professoren.

DYRE VARER: Tor W. Andreassen forteller at det særlig er butikker med kostbare varer som har ordninger med prisgaranti. – Det er når prisforskjellene er på flere hundrelapper at dette blir interessant, sier Andreassen. Foto: NHH

Ønsker appen velkommen

Elizabeth Gill, markedssjef hos elektronikkjeden Power, deler ikke Andreassens frykt for at prisene skal bli for lave.

– Visjonen til Power er «verdens mest kundevennlige butikk», så nye gode løsninger til forbrukere ser vi på som positivt.

Hun har ikke tall på hvor mange som benytter seg av ordningen med prisløfter.

– Men dette øker selvfølgelig i julen, når det er mange som har ønsket seg, og får, harde pakker under treet.