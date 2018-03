Vil tilsetja fleire innvandrarar

Bystyret i Bergen vedtok onsdag at det skal lagast ein plan for å tilsetja fleire med innvandrarbakgrunn i kommunen. Forslagsstillar Lubna Jaffrey (Ap) meiner andelen tilsette med innvandrarbakgrunn aukar for sakte. – No håpar eg at me får ei stasing som gjer at Bergen vert ein føregangsby på dette området, seier Jaffrey. Frp var det einaste partiet som ikkje støtta forslaget.