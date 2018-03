Vil stoppe fylkeskommunal skjenking

Tor Andre Ljosland (KrF) meiner det bør verta slutt på at fylkeskommunen spanderer alkohol på politikarane. To gongar i året vert fylkestingspolitikarane inviterte til middag med alkohol. – Det er unødvendig at vi får dette tilbodet gratis, på skattebetalarane si rekning, seier Ljosland. Fylkesordførar Anne Gine Hestetun er positiv til framlegget.