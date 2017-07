Vil slippe fri menneskehandeldømt

Bergen tingrett har begjært en 47 år gammel mann løslatt fra varetekt, skriver BA. Rumeneren ble tidligere i juli dømt til fengsel i to år og fem måneder for menneskehandel. Han har sittet i varetekt siden 2015, og retten løslot ham fredag i påvente av ordinær soning. Dette vil ikke politiet, som frykter at han kan komme til å stikke av.