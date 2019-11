Vil likebehandle oppdretterne

Regjeringen mottar i dag Miljødirektoratets og Fiskeridirektoratets felles forslag til endringer i forurensningsregelverket for akvakultur. Forslaget innebærer at forurensing fra fiskeoppdrett i sjø som hovedregel skal reguleres gjennom akvakulturdriftsforskriften, og ikke forurensningsloven. – Dette vil gjøre prosessen enklere og mer forutsigbar og gi like krav til næringen, samtidig som miljøet ivaretas på en god måte, sier ledelsen i Fiskeridirektoratet i en melding.