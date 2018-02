Vil leggje ned tre skular

Rådmannen i Kvinnherad vil leggja ned tre skular frå hausten. Årsaka er at det framtidige grunnlaget for skuledrift er for dårleg, skriv Grenda. Skulane som blir foreslått lagt ned er Trå og Brekke skule, i tillegg til ungdomsskulen i Åkra.