Vil lage film fra omstridt hytte

Filmregissøren André Øvredal fra Os har planer om en spillefilm basert på historien rundt Botnahytta i Samnanger, skriver BT. Canadiske soldater gjemte seg i hytten under krigen, etter at de nødlandet med et fly. NRK har tidligere fortalt at grunneier vil rive eller flytte hytten.