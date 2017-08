Vil kreve varetekstfengsling

Politiadvokat Inger-Lise Høyland vil varetekstfengsle den overgrepsdømte mannen som ble pågrepet i Stavanger i går. Det skriver BA. Mannen brøt vilkårene for prøveløslatelse for forvaring, og fremstilles mest sannsynlig for fengsling torsdag formiddag.