Vil kaste sykkeltoppene

SK Rye, en av Norges største sykkelklubber, vil kaste det sittende styret i sykkelforbundet, skriver BT. Det er usikkerheten rundt økonomien etter sykkel-VM som gjør at klubben reagerer. – Vi vil at det skal ryddes opp, sier leder Per Christian Dæhlin til avisen.