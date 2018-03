Vil ikkje utvide byrådet no

Byrådsleiar Harald Schjelderup seier det ikkje er aktuelt å utvide byrådet no, etter at Marita Moltu har meld seg ut av KrF og byrådet mister fleirtalet. – Vi jobbar alltid for eit breiast mogleg fleirtal i bystyret, og kjem til å fortsette med dette. Det vil ikkje bli gjort nokon store endringar i måten vi styrer på, seier Schjelderup.