Vil ikkje stoppa kyrkjeasyl-kritikk

Frp og Høgre godtek at fylkestinget behandlar SV og KrF sitt forslag om å kritisera regjeringa for at ein afghansk familie vart arrestert i eit bedehus iFitjar. Dei to partia kunne ha hindra realitetsbehandling, men har konkludert med at fleirtalet i fylkestinget bør få seia meininga si. Debatten går føre seg i fylkestinget no.