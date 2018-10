Vil ikkje innføra ellevte skuleår

Henning Warloe (H) fekk ikkje gjennomslag for at Bergen allereie no skal vurdera å oppretta eit 11. skuleår for dei som ikkje har fullført grunnskulen. I staden vedtok bystyret i Bergen å venta til kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) har gjennomført si varsla utgreiing. Sanner opnar for at fylkeskommunen kan få eit utvida ansvar for elevar som droppar ut før enda skulegang. – Eg skulle ønska at me var offensive for dei svakaste elevane våre, og kom i gang med eigne utgreiingar allereie i dag, sa Warloe i bystyret. Fellesforslaget frå Ap, SV, KrF og Sp fekk støtte frå V og to uavhengige representantar.