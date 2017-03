Vil ikke slippe vannskuterne løs

Bystyret i Bergen sier nei til regjeringens forslag om å sidestille vannskutere med fritidsbåter. Et flertall mener at skuternes fart og lydnivå gjør at det fortsatt må være eget regelverk for dem. Høyre og Frp stemte for å sidestille vannskutere og båter.