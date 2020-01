Vil ikke la Engø gå av

Byrådsleder Roger Valhammer bekrefter at han ikke vil be Linn Kristin Engø om å gå av etter at flere partier i går erklærte mistillit mot henne i Vigilo-saken. – Det er ikke aktuelt å la Engø gå for noe som jeg og flere andre også har ansvar for, sier Valhammer.