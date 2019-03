Vil ikke ha Bergensbanen på anbud

Bystyret i Bergen oppfordrer Jernbanedirektoratet om å stanse planer om å legge Vossa- og Bergensbanen ut på anbud. Det ble vedtatt i bystyremøtet onsdag. Forslaget ble lagt frem av Sofie Marhaug (Rødt), og innebar også at bystyret ber Stortinget om å reservere Norge fra et nytt EU-direktiv om jernbanesikkerhet. De mener direktivet både vil føre til mer bruk av anbud på jernbanen, og dårligere vilkår for ansatte.