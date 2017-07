Vil ikke gi støtte til landstrøm

Landstrøm på cruisehavner er for dyrt, mener det statlige foretaket Enova. De gir derfor ikke støtte til havner som ønsker å etablere en slik ordning. Ifølge Bellona vil et cruiseskip som ligger til kai i åtte timer, slippe ut like mye av gassen Nox som 13.000 biler gjør i løpet av en dag. Strøm fra land kunne satt en stopper for utslippene, men Enova kan ikke prioritere dette, sier kommunikasjonssjef Eiliv Flakne.