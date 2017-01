Vil ikke gi skattefradrag

Høyre ønsker ikke å gi skattefradrag for tjenester i hjemmet. Et fradrag for vaskejobber og andre tjenester i hjemmet har vært en suksess i kampen mot svart arbeid i både Sverige og Finnland. – Holdningsendring og informasjon om ulempene ved å bruke svart arbeid er veien å gå, sier Sigurd Hille (H).