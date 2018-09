Vil hjelpe Brann

Molde tar i kveld imot Branns gullrival Rosenborg på Aker stadion. Molde-trener Ole Gunnar Solskjær sier til TV 2 at de vil gjøre sitt for å øke Branns sjanser til å bli seriemestre. – Jeg vil at Molde skal vinne, men vi er for langt unna og da skal iallfall vi gjøre vårt for at Brann skal få sjansen til å være med i gullkampen.