Vil halvera talet på kommunar

Ove Trellevik, Høgre sin kommunalpolitiske talsperson på Stortinget, vil halvera talet på kommunar i det nye Vestland fylke, skriv BT. Frå 1. januar 2020 blir talet på kommunar redusert frå 59 til 44. Trellevik meiner talet bør ned i 24, til dømes ved at Fedje og Austrheim går i lag, det same med Stord og Fitjar. – Det blir færre og færre innbyggarar per arbeidsplass. Spesielt i distrikta går det feil veg.