Vil ha voldtektstiltalt i forvaring

Aktor i Bergen tingrett ber om 7,5 års forvaring av en mann i 20-årene som utsatte en kvinne for det aktor omtaler som en brutal og langvarig voldtekt. Statsadvokaten mener mannen i begynnelsen av 20-årene er en så stor fare for samfunnet at forvaring er nødvendig. Bergens Tidende skriver at statsadvokaten har lagt ned påstand om sju og et halvt års forvaring som straff med fem års minstetid.