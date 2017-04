Vil ha tidligere avganger

Lufthavndirektør Aslak Sverdrup ønsker seg enda tidligere avganger med bybanen til Flesland, som åpnet i dag. – Det er noe vi ønsker oss for at reisende skal rekke de første flyene, og for at våre ansatte skal komme seg på jobb, sier Sverdrup. Fungerende fylkesordfører Pål Kårbø sier de vil se på mulighetene for tidligere avganger.