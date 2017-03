Vil ha Språkrådet til Bergen

Byrådsleiar Harald Schjelderup (Ap) har alliert seg med Universitetet i Bergen, Norges Handelshøyskole og Høgskulen på Vestlandet for å få Språkrådet til Bergen, skriv BT. Bergen har tidlegare tapt kampar om statlege arbeidsplassar til Trondheim og Stavanger. – Me treng sterke språk- og fagmiljø utanfor Oslo, og me tror me kan vera ein god heim for Språkrådet, seier Schjelderup.