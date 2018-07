Vil ha Spinraza for alle

Tirsdag ettermiddag ble det avholdt demonstrasjon i Bergen for Spinraza for voksne. Spinraza er en svært dyr medisin som blir brukt mot muskelsykdommen, SMA. Medisinen er bare tilgjengelig for dem under 18 år. Siri Fransson er født med den arvelige muskelsykdommen. Hun mener medisinen burde bli tilgjengelig også for voksne. – Jeg er nær døden hver gang jeg blir forkjølet. Vis meg dokumentasjon på at denne medisinen ikke virker på voksne, sier hun.