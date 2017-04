Vil ha slutt på Statoil-fagdager

Miljøpartiet De Grønne ber under bystyremøtet onsdag byrådet i Bergen avvikle ordningen der Statoil holder fagdager for niendeklassinger uten å ta opp klimaendringer. – Jeg synes det er veldig rart å bruke elevenes tid på reklame fra et oljeselskap, sier Sondre Båtstrand, som mener praksisen strider mot Bergens klimaambisjoner.