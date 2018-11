Vil ha omkamp om Bryggen

Bryggens Venner, Stiftelsen Bryggen og Fortidsminneforeningen vil ha et nytt vedtak om trase for Bybanen. De er kritiske til vedtaket fra 2016 om bane foran Bryggen, og vil heller gå tilbake til alternativet med tunnel, skriver BT. Organisasjonene håper det blir et annet flertall i bystyret etter neste års kommunevalg.