Vil ha ny veitunnel i Sandviken

Politikerne i Bergen ønsker å skåne ytre Sandviken så mye som mulig, skriver BA. Byråd Anna Elisa Tryti sier til avisen at de vil utrede en tunnel fra Glass-Knag til Sandviken sykehus, for ett eller flere felt av E39. Saken skal opp i komite for miljø- og byutvikling torsdag og etter planen opp i bystyret 19. desember.