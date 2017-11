Vil ha meir filminnspeling

Hardanger og Hallingdal bør jobba saman for å lokka til seg filmproduksjonar, og såleis sikre inntekter til det lokale næringslivet. Det meiner Samarbeidsrådet for Hallingdal. Eit forslag til samarbeidsavtale skal leggjast fram for Hardangerrådet 14. desember.