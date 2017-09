Vil ha lege sikta for aktlaust drap etter at Djibrail (6) døydde

Jan Inge Thesen og Thorsteinn J. Skansbo frå advokatfirmaet Robertsen representerer foreldra til Djibrail Sulejmanov, som torsdag døydde på Rikshospitalet etter å ha blitt offer for feilbehandling på Haukeland universitetssjukehus.

Som NRK melde fredag, vurderer foreldra til Djabrail å gå til erstatningskrav mot sjukehuset og legen som sette sprøyta på sonen.

– Viss det er grovt aktlaust, som mykje tyder på så langt, så er det heilt klart aktuelt, sa Thesen til NRK fredag.

FLYTRANSPORT: Seksåringen blei transportert til Rikshospitalet i Oslo etter sterkt ynskje frå familien. Etter nesten to veker i respirator, blei han kopla frå og døde 14. september. Foto: John Arnt Nøstdal / NRK

– Openbart at politiet kan tiltala for aktlaust drap

Helsetilsynet granskar hendinga. Dei reknar saka som svært alvorleg, og jobbar med ein rapport

Fredag sende tilsynet brev til politiet med oppmodinga om å etterforska feilmedisineringa av 6-åringen, skriv VG.

I går sa politiet til NRK at dei ikkje kunne sjå bort frå ei tiltale for aktlaust drap i saka. Straffelovens paragraf om aktlaust drap, som kan gi inntil seks års fengsel, kan bli nytta.

Advokat Thesen meiner feilen som blei gjort er så grov at det absolutt kan bli tilfellet.

– Det er fullt mogleg, men det er ei avgjerd som politiet og påtalemakta må ta. Men slik saka ligg an, der guten har døydd som følgje av den feilen som blei gjort på Haukeland, ligg det openbart til rette for at politiet kan ta ut tiltale for aktlaust drap, meiner Thesen.

MOR OG FAR: aLom-Ali Sulejmanov og Fatima Jusjukajeva har fått Jan Inge Thesen som advokat. – Foreldra ynskjer at saka skal bli godt opplyst og forfølgt av politiet og det offentlege, seier han. Foto: Privat

– Ikkje ei sak for rettssystemet

Men det skal mykje til at for ei slik sak hamnar i rettssystemet, meiner advokat og jusstipendiat Anne Kjersti Befring ved Universitetet i Oslo.

Befring, som har bakgrunn frå Helsedirektoratet og Helsetilsynet, meiner det skal mykje til før rettssystemet straffeforfølgjer ein lege for feil som er gjort i behandling.

– Straffeforfølging i denne type saker er sjeldan. Folk som står i fare for å døy av sjukdom, kan bli redda av legar på sjukehus. Men det kan òg tenkast at pasienten likevel døyr, også fordi det blir gjort feil under behandling, seier Befring.

EKSPERT PÅ HELSEJUSS: Stipendiat og advokat Anne Kjersti Befring ved UiO har bakgrunn frå Helsetilsynet og Legeforeningen. Foto: Universitetet i Oslo (UiO)

Ho poengterer at legane som oftast reddar liv, er dei same som oftast gjer feil. Det er forklaringa på kvifor straffesystemet historisk sett har spela ei mindre rolle i saker der helsetilsynet har etterforska forhold.

– Ved å gi straffesystemet ei større rolle innanfor helsesektoren, får ein eit dårlegare helsesystem. I eit scenario der helsepersonell risikerer å bli straffeforfølgde for ein kvar feil, vil alle heilgardera seg. Konsekvensen kan bli eit dårlegare tilbod ved behandling av alvorleg sjuke og at dyktige legar som gjer feil, mister autorisasjonen og forsvinn.

Dei aller fleste legar som jobbar med alvorleg sjuke pasienter opplever å gjera feil. Dei aller fleste opplever at feilen ikkje får direkte og konsekvensar. Anne Kjersti Befring, seniorforskar og professor i helserett

Over tusen erstatningssaker på ti år

Befring seier det er viktig at tilsynsstyremaktene og politiet no får undersøka alle omstenda i saka.

– Det er forståeleg at foreldra vil at den ansvarlege må stå til rette for feilen som har ført til så fatale konsekvensar. Då er det naturleg å peika på nokon. Men det er ikkje nødvendigvis den aktuelle legen som er den rette å peika på. Her må ein snu alle steinar.

Oppdaterte tal NRK har fått frå Norsk pasientskadeerstatning, viser at det frå 2007 og til og med 2016 blei gitt erstatning i 1009 saker der pasientar har mista livet som følgje av svikt i behandling eller diagnostikk i helsetenesta.

Befring, som er tidlegare forhandlingsdirektør i Legeforeningen, meiner presset på sjukehusa har auka sterkt dei siste åra. Ho kallar sjukehus for risikoverksemder som i for liten grad blir leia og styrte som risikoverksemder.

– Det betyr at sjukepleiarar, legar og andre i større grad enn tidlegare føler at risikoen for feil har auka.