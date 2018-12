Vil ha høring om dambrist

Høyre mener det er nærliggende å be om en høring om dambristen i Munkebotn etter rapportfremleggelsen (bildet) onsdag. – Det er svært aktuelt. Hvis ikke svarene ligger i rapporten, må vi foreta en høring hvor vi får svar på det vi etterlyser, sier Norvald Vistnes til BT. Tor Woldseth (Frp) fastholder ovefor avisen at saken kan ende med et mistillitsforslag mot byråden.