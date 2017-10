Vil ha gatehospital i Arna

Frelsesarmeen skal på oppdrag fra Helsedepartementet opprette et gatehospital for rusavhengige i Bergen, og ønsker å legge det i gamle Garnes vgs. sine lokaler i Arna, skriver Bygdanytt. Hospitalet blir et lukket tilbud med 14 sengeplasser for rusavhengige som har fått eller skal få sykehusbehandling, og skal ha leger, sykepleiere, vernepleiere og fysio- og ergoterapeut. Bergen kommune behandler nå søknaden om bruksendring for det gamle skolebygget.