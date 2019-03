Vil ha ferjepant

Stein Malkenes i Miljøpartiet dei grøne seg ynskjer seg pant på gamle ferjer. Både staten og fylkeskommunen vil ha ein overgang til grøne ferjer, men korleis og kven som skal betale for gildet er ingen samde om. For at miljøgevinsten globalt ikkje skal gå i null, så føreslår Malkenes ei panteordning på eldre ferjer for dei selskapa som vil setje i drift såkalla grøne ferjer.