Vil ha ekstraordinært tigger-møte

Rødts Torstein Dahle ber etter voldsepisodene mot tiggere i kjølvannet av Brennpunkt-dokumentaren «Lykkelandet» om at det avholdes et ekstramøte i komité for helse og sosial i Bergen. «Det er stor fare for at reaksjonene nå vil kunne ramme mange uskyldige mennesker i en svært kritisk livssituasjon», skriver han i en e-post til politikerkollegaene i komiteen.