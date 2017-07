Vil gi deltidsansatte fortrinnsrett

Regjeringen foreslår å endre arbeidsmiljøloven for å sikre at deltidsansatte får fortrinnsrett til nye stillinger. – Vi imøtekommer nå sterke krav fra arbeidstakerorganisasjonene om at deltidsansatte må få forsterket sin fortrinnsrett når det utlyses ny stilling, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) til VG. Forslaget sendes nå ut på høring.