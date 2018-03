Familien Blikra Erichsen er ikke helt som andre familier. Både mamma Elin og pappa Alexander er ansatt i Forsvaret.

Selv om ingen av dem for tiden deltar i internasjonale krigsoperasjoner, har begge i perioder vært mye borte fra hjemmet på Skjold i Bergen.

Tuva (14), Hermann (11) og lillesøster Bertine (8) har gjennom oppveksten kjent på savnet etter foreldrene når de er ute på oppdrag.

– Noen ganger blir jeg redd for at de ikke skal komme tilbake. Eller at de blir nødt til å være lenge borte, sier Hermann (11).

FORSVARSFAMILIE: Elin og Alexander Blikra Erichsen giftet seg til sjøs i 2012. Alle de tre barna var med i bryllupet. Foto: Privat

Glemte hvem pappa var

14 år gamle Tuva husker da pappa var borte i tre måneder da hun var liten. Hun har gjort seg mange erfaringer og refleksjoner rundt situasjonen.

– Da han kom tilbake, husket jeg ikke hvem han var. Det var selvfølgelig tøft for ham. Men jeg har jo vokst opp med det, så jeg har blitt vant til det, sier Tuva.

De tre barna er enige i at foreldrenes jobb er viktig.

– Det er jo bra at de beskytter landet, men det er dumt at de må bli med hvis det blir krig, sier Bertine (8).

I TJENESTE: Siden 1947 har 120.000 norske menn og kvinner deltatt i internasjonale operasjoner. Her er det ingeniører fra Telemark Bataljon som søker etter miner sør for Anah, Irak. Foto: Camilla Brevik Hågensen / Forsvaret

Økt stressnivå

Mamma Elin Blikra Erichsen jobber i dag som skipssersjant på fregatten KNM Otto Sverdrup. Hun understreker at hennes tre barn har klart seg godt.

SPESIELT: Hermann (11) sier han har vært redd for at foreldrene ikke kommer tilbake når de har reist ut på oppdrag. Foto: Elise Angell / NRK

– Vi har snakket mye om at savn ikke er noe farlig. Det å savne noen, er jo et bevis på at man bryr seg.

Tall fra Forsvarsdepartementet viser 120.000 norske menn og kvinner har deltatt i internasjonale operasjoner siden 1947.

Det finnes foreløpig ingen oversikt over hvor mange forsvarsbarn som sliter.

– Det vi vet, er at det kan føre til et økt stressnivå hos barna, sier Forsvarets veteraninspektør, Tom Guttormsen.

Forsvaret har derfor utarbeidet egne nettsider for å opplyse barn som har foreldre i internasjonal tjeneste (ekstern lenke).

BESKYTTER LANDET: – Det er jo bra at de beskytter landet, synes Bertine Blikra Erichsen (8). Foto: Elise Angell / NRK

Vil gi «forsvarsbarna» bedre hjelp

Bergen kommune og Forsvaret går nå sammen for å utarbeide en ny «veteranplan», som blant annet inneholder et eget kapittel for barn som opplever at en av foreldrene deltar i internasjonale operasjoner.

Kommunen er en av seks i landet som har en slik plan.

Planen skal blant annet hjelpe ansatte i skoler og barnehager til å følge opp barna som får problemer.

– Det handler om å se barna. Man må være tett på dem, og samtidig ha en god dialog med foreldrene, sier byråd for skole, barnehage og idrett i Bergen, Pål Hafstad Thorsen (Ap).

– Skulle det være utfordringer, og barna trenger oppfølging, så skal det raskt på plass.

Familien Blikra Erichsen synes det er bra at kommunen og Forsvaret nå ønsker bedre hjelp til «forsvarsbarna».

– Det kan gjøre at det ikke føles så vondt når mamma eller pappa reiser, mener Hermann (11).