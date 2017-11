Vil framleis ha privat Bybane-drift

LO og dei andre fagforeiningane i fylkeskommunen seier no ja til at private framleis skal driva Bybanen i Bergen. Før jul skal fylkestinget ta stilling til om det offentlege skal overta drifta som i dag er konkurranseutsett. Den dårlege økonomien til fylkeskommunen gjer at dei tilsette vel å sjå vekk frå ideologiske prinsipp.