Vil fortsatt ha Solberg

Til tross for dårlige tall for Høyre, mener et flertall av hordalendinger at Erna Solberg er bedre skikket til å være statsminister enn Jonas Gahr Støre. Det viser en meningsmåling Infact har gjort for Bergensavisen. Arbeiderpartiet er klart støre parti med 29,7 prosent oppslutning, mot Høyres 20,3. 43 prosent mener Solberg er mest skikket til statsministerjobben mot Støres 36,8.