Vil flytte Havforskningsinstituttet

Sandra Borch (Sp) vil flytte Havforskningsinstituttet til Tromsø, skriver BT. Under iTromsø sin stortingskandidatdebatt fredag kveld, uttalte listetoppen at hun ville flytte arbeidsplassene ved instituttet fra Bergen til Tromsø. Kjersti Toppe i Hordaland Sp avviser at partiet vil jobbe for forslaget.