Vil fjerne flypassasjeravgifta

Senterpartiet ønskjer å bruke 100 millionar kroner på å fjerne den såkalla flypassasjeravgifta for småfly som veg under 20 tonn for å unngå rutekutt allereie i januar. Ifølgje Widerøe går 18 av 23 tilbod på kortbanenettet no med underskot.