Vil fjerne fleire parkeringsplassar

Færre og dyrare parkeringsplassar er nokre av tiltaka byrådet i Bergen vil innføre for å få mindre trafikk i sentrum. BT skriv at målet er at kvar femte bil skal vekk frå gatene innan fire år. I tillegg vil dei utbetre kollektivtilbodet og bygge meir sykkel- og gangveg.