Vil fjerna krav om elevinspektør

Fylkesutvalet i Hordaland går inn for å fjerna kravet om at alle vidaregåandeskular skal ha ein elevinspektør. Både Elevorganisasjonen og mobbeombodet i Hordaland har åtvara mot endringa, fordi inspektørane har hatt overordna ansvar for skulemiljøet. Saka vert avgjort i fylkestinget 12. og 13. desember.